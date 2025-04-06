アイドルグループ・アップアップガールズ（２）のメンバー、佐々木ほのかさんが自身のインスタグラムを更新。マスコットキャラクターの舌をひっぱる写真を公開しました。【写真を見る】【アップアップガールズ（２）佐々木ほのか】マスコットキャラクターの舌をひっぱる写真を公開「舌伸びるね」「ひっぱりすぎ笑笑」佐々木さんは「こにゅうどうくん」と綴って、四日市市マスコットキャラクター、こにゅうどうくんの舌を両手