お笑いコンビのチョコレートプラネット・松尾駿（４２）が６日、都内で行われた劇場版「僕とロボコ」（４月１８日公開）の公開直前イベント〜春の膝祭り〜に登場した。松尾はロボコのコスプレのスカートを履き、レッドカーペットから舞台に登壇。日陰の屋外で肌寒い中、スカートを捲り上げ「祝映画完成」と直筆で記したパンツを見せびらかしＰＲ。「会場の皆さんが温かく受け入れてくださって、よかった。いよいよだなと。去