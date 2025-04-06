晴れの日も​雨の日も一緒に笑い合える仲間が側にいるだけで幸せ！『メンタル強め美女白川さん7』を無料で読むどんなに辛い事があっても、「自分の心は自分で照らす、そんな生き方を私は選びたい」。「私は私」を貫くメンタル強め美女白川さんが、女性を苦しめる様々な「モヤッ」を華麗に跳ね除け​る！ 周りの「普通」に追いつけない不安に、白川さんがそっと寄り添います。​町田さん、梅本さん、林檎ちゃん