富山市総合体育館できょう、大相撲の地方巡業が行われ、多くの相撲ファンが朝乃山など力士に熱い声援を送りました。「春巡業 大相撲富山場所」は、入場時間の前から相撲ファンが列をつくり、富山市出身の朝乃山の応援に訪れたという人も多くいました。相撲ファン「朝乃山がんばれ～」また開場を待つファンを朝乃山が出迎えると、大きな歓声が上がりました。大相撲富山場所には、今回横綱として初めて巡業を迎えた豊昇龍や、3