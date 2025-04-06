Photo: 小暮ひさのり 2023年2月27日の記事を編集して再掲載しています。 こんなに簡単なら、もっと早くやればよかった。僕、実家には固定回線代わりに「Rakuten UN-LIMIT」のモバイルルータを設置していました。どれだけ使っても月額3,278円。通信速度はモバイル回線なので遅めですけど、両親はたまにiPadでのWeb検索や動画を見るくらいのカジュアルユーザーなので、安く最低限のインターネ