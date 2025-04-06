TBSの安住紳一郎アナウンサー（51）と芹ゆう子がダブルパーソナリティーを務めるTBSラジオの新番組「芹ゆう子お気づきかしら（仮）」（日曜前5・05）が6日にスタート。芹がいきなり“禁断のネタ”をぶっこむ場面があった。冒頭、安住アナが「TBSラジオでは、新番組が2日にスタートしております。今日はテレビ、ラジオの世界で長く活躍してこられた芹さんにTBSラジオの新番組についてお話をしていただきます」とあいさつ。芹