◇柔道全日本選抜体重別選手権最終日（2025年4月6日福岡国際センター）柔道全日本選抜体重別選手権の競技終了後に強化委員会が開かれ、世界選手権（6月、ブダペスト）の代表内定選手男女計18人を発表した。男子は、五輪2大会連覇王者の66キロ級・阿部一二三（27＝パーク24）と81キロ級・永瀬貴規（31＝旭化成）がともに今大会の優勝に届かなかったが、これまでの圧倒的な実績を評価されて選出。90キロ級はパリ五輪銀メダル