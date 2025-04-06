食道がん治療のため芸能活動休止を発表したお笑いコンビ「とんねるず」の石橋貴明（63）がパーソナリティーを務めるTBSラジオ「SPORTSBULLpresents石橋貴明のGATE7」（日曜前7・00）の番組公式X（旧ツイッター）が6日のオンエア直後に更新され、石橋が休演する13日以降の代打パーソナリティーをヤクルト、ソフトバンクOBでメジャーリーグでも活躍した五十嵐亮太氏（45）が務めると発表した。【石橋貴明のGATE7からのお知