前回の山梨県知事選を巡り、長崎幸太郎知事が対抗馬だった県議らを訴えた名誉毀損（きそん）訴訟で、知事は４日、報道陣の取材に訴えの取り下げを認めた。理由について「全国的に選挙活動を巡る言論の在り方などの議論が高まってきている」とし、「解決策を期待し得るものと判断した」などとしたが、自民県連内では「内輪もめ」を避けたとの声も多く、長崎知事の判断を評価する声が上がった。長崎知事はこの日、甲府市内で行わ