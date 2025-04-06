中国の海洋進出が強まる中、南西諸島の防衛力を強化するため自衛隊の新たな部隊「海上輸送群」が編成され、6日に広島県の呉基地で式典が行われました。「海上輸送群」は、陸上の部隊や装備品などを海上輸送する専門部隊で、陸海空の自衛隊の共同部隊として3月、新設されました。中谷防衛相：全国各地から島しょ部に自衛隊の部隊や装備品を迅速に輸送するため、南西地域への機動展開能力、島しょ防衛能力向上。有事などの際、離島へ