食道がんの発症を発表したとんねるず石橋貴明が６日放送のＴＢＳラジオ「石橋貴明のＧＡＴＥ７」に出演した。これは収録とみられ、放送内で食道がんには触れなかった。番組公式Ｘ（旧ツイッター）はこの日、「石橋貴明さんがお休みに入る前のラスト出演」と明かした。この日放送では、ソフトバンクなどで活躍した野球解説者の内川聖一氏がゲスト出演。今季のセ・パ両リーグの展開を予想するなどした。石橋はソフトバンクの