子どもが二人いるシングルマザーの友人。離婚の経験から、再婚にはとても慎重になっていました。そんな彼女が再婚を決意したのですが、やはり問題が！？ 再婚を決意した相手 健太は子どもたちの環境が変わることの重大さ、思春期に入る子どもの個室がないことに対して、何も感じていないようでした。だから「子どもが一番大切だから、結婚できない」という私の気持ちが最後まで理解できず、価値観の違いから元々