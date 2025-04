なかなか寝付けない夜に、よからぬ想像やとりとめのない思考を延々と続けてしまった経験がある人は多いはず。学生時代に「ぼっち」だった経験やナルシシストの性格特性など、陰謀論にはまる傾向にはさまざまな要因が関係していることがわかっていますが、「睡眠の質」も陰謀論の信念に重要な役割を果たしていることが、新しい研究により判明しました。Investigating the link between sleep quality and belief in conspiracy theo