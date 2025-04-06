俳優の桐谷健太が主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『いつか、ヒーロー』（毎週日曜後10：15）が、きょう6日に放送スタートする。【場面カット】『いつか、ヒーロー』児童養護施設で太陽のような存在の赤山（桐谷健太）オリジナルの連続ドラマにこだわるABCテレビ制作「日10」枠の新作。社会派ヒットドラマを複数生み出してきた脚本家・林宏司氏が書き下ろす。金も無ければ仕事も無い、元児童養護施設職員