秋篠宮家の長男・悠仁さまが、大学入学の節目のあいさつをするため、天皇陛下と上皇ご夫妻の住まいを訪ねられました。きょう（6日）午前11時ごろ、秋篠宮家の長男・悠仁さまは皇居・御所を訪れ、天皇陛下と愛子さまに筑波大学に入学した節目のあいさつをされました。その後、正午前には赤坂御用地を訪れ、上皇ご夫妻にも入学のあいさつをされました。悠仁さまはきのう（5日）、筑波大学の入学式に臨み、「様々な学問の分野を学べる