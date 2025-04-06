Instagramに投稿されたのは、雪が降る中、2匹のワンコをお散歩に連れて行こうとした時の様子です。雪を見ると大はしゃぎするワンコも多いですが、2匹はどんな反応をするのでしょう…？ 動画は記事執筆時点で3万2000回再生を突破し、「面白すぎる」「テンション真逆ｗ」といった声が寄せられています。 【動画：大雪が降った日、犬たちが大喜びするかと思いきや…想定外な『まさかの展開』】 雪の中、ワンコ2匹とお散歩に行こう