アメリカのトランプ政権による「相互関税」の一部が発動された中、実業家のイーロン・マスク氏は、最終的にヨーロッパとの間で関税がゼロになることが望ましいと述べました。実業家イーロン・マスク氏「最終的に欧州と米国が関税ゼロの状況に移行するよう合意するのが望ましい」イーロン・マスク氏は5日、イタリアの極右政党「同盟」の党大会にオンラインで参加し、このように述べたうえで、ヨーロッパと北米の間に自由貿易圏が