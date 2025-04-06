身近な存在や家族との別れは誰でも悲しいものです。コミックエッセイをSNSに投稿する家事しないと死ぬ旦那さんの『死んだ夫からのプレゼント』は、亡くなった夫が生前に予約したクリスマスケーキを妻である作者が取りに行く様子を描いた一作。X（旧Twitter）にポストされると、約9000もの「いいね」が寄せられています。【漫画】「死んだ夫からのプレゼント」全編を読むクリスマスイブの12月24日、夫が他界したばかりの作者は喪に