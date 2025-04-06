愛知県岩倉市のおやつの店「花餅sung(はなもちさん)」は、本物そっくりのユニークな野菜パンが人気です。これまで3種類ありましたが、2025年、新たに6種類が増え、再び話題になっています。 ■“野菜そっくり”なパンが人気の「花餅sung」 岩倉市の「花餅sung」は「まるでサツマイモのようなパン」や「まるでジャガイモのようなパン」など、野菜そっくりなパンが人気のお店です。 2025年、一気に6種