【J1第9節】(レモンS)湘南 2-1(前半2-1)名古屋<得点者>[湘]福田翔生(10分)、鈴木雄斗(45分)[名]稲垣祥(45分+5)<警告>[湘]キム・ミンテ(45分+3)、藤井智也(45分+4)[名]浅野雄也(64分)、稲垣祥(65分)、佐藤瑶大(90分+2)主審:飯田淳平