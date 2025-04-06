秋篠宮妃紀子さまは、パラリンピックの競技種目「ボッチャ」の国際大会を観戦されました。長男・悠仁さまの筑波大学入学から一夜明け、紀子さまは東京都内の体育館を訪れ、パラリンピックの競技種目「ボッチャ」の国際試合を観戦されました。「ボッチャジャパンカップ」では、障害の有無を問わず小学生以上なら誰でも参加でき、全国各地の予選を勝ち抜いたチームや日本代表、タイ代表など48チームが出場しました。紀子さまはこれま