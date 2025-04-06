ジョン・ボイエガ（33）が、「スター・ウォーズ」出演決定を初めに告げたのはタクシー運転手だったと明かした。2015年の「スター・ウォーズ／フォースの覚醒」でフィン役に抜擢された際、興奮に打ち震えたというジョンは、秘密厳守だったものの誰かに話さずにはいられなかったという。 【写真】SWには欠かせないハン・ソロとランドの丁々発止のやりとり ドキュメンタリー「Number