2025明治安田J1リーグ第9節が6日に行われ、鹿島アントラーズと京都サンガF.C.が対戦した。首位に立つ鹿島は、前節敗れて2位FC町田ゼルビアと勝ち点で並ばれた。2試合ぶりの白星を目指し、3戦負けなしの京都を『県立カシマサッカースタジアム』に迎えた。試合の均衡が破れたのは18分、鹿島が先制に成功する。敵陣深い位置でのボール奪回からパスを繋ぎ、ボックス中央のレオ・セアラにボールが渡る。エースは落ち着いて流し込