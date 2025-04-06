蠍座・女性の運勢 長く心に抱えてきた悩みや不安、感情的な傷が本格的に癒え、手放せる時期。たとえそこにネガティブな感情があったとしても、「それも含めて自分。OK、OK！」と受け止める過程が大事です。思っている以上にさっぱりし、「そんなこともあったねえ」に変わる日も近いでしょう。そうやって完全復活しつつある蠍座を引っ張るのは、いっそう盛り上がってきている社会運。いまかかわる内容や人間関係は、蠍座の隠れた才