射手座・女性の運勢 パートナーや親友など、大事な人とのコンビネーションが絶妙なとき。話していて楽しく、お互いに相手がいかに特別な存在であるかを実感できるでしょう。相手は射手座にとって気持ちを上げ発想を広げてくれる人。相手からすれば射手座は自分の前向きさ、挑戦心を引き出してくれる人なのでは。アイデアは共有し、一緒に行動を起こすべきですね！また、いまは新たに出会うもの、人との不思議な