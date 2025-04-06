¸Ø¤é¤·¤²¤ËÊÂ¤ó¤ÇÎ©¤Ä¿·º§É×ÉØ¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤Î·ëº§È¯É½¤«¤é1Ç¯¡Ä¡£?17ºÐº¹º§?¤ÇÏÃÂê¤Î27ºÐ½÷Í¥¤¬¡¢ÆÍÁ³É×ÉØ¤Ç¥«¥á¥éÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½÷Í¥¤ÎÈÓË­¤Þ¤ê¤¨(27)¤ÈÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶°ìÀ¸(44)¡¢°æ±º¿·(50)¤Î3¿Í¤¬¼ý¤Þ¤ë°ìËç¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï5·î23Æü¤Ë¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡Ö´ßÊÕÏªÈ¼¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤Øò²ù¼¼¡×¤Î¸ø¼°X¡£¹ÓÌÚÈôÏ¤É§¤ÎÌ¡²è¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö´ßÊÕÏªÈ¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢2020Ç¯¤«¤é24Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆNH