¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥ó¤¬¡¢»°½Å¸©¾¾ºå»Ô¤ÇÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡Ö¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥ó¾¾ºåÁ¥¹¾¡×¡Ê¾¾ºå»ÔÁ¥¹¾Ä®¡Ë¤¬¡¢4·î25Æü¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£³ËÅ¹ÊÞ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¾¾ºåÁ¥¹¾¡×¤ò´Þ¤à31¤ÎÀìÌçÅ¹¤¬½¸·ë¤·¡¢»ÔÌ±¤ÎÊë¤é¤·¤ËÊØÍø¤µ¤ÈË­¤«¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤¹À¸³è±þ±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡Û¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÂçÆü¤¬Âçµ¬ÌÏ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡¢º£½©¤Þ¤Ç¤ËÌó50Å¹¤òºþ¿·¤Ø¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥ó¾¾ºåÁ¥¹¾¤Î³«Àß¾ì½ê¤Ï¡¢¶áÅ´¾¾¥«ºê