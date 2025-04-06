フリーアナウンサーの袴田彩会が5日にインスタグラムを更新。結婚を報告した。【写真】人気タレントの美人娘も直筆文章で結婚発表袴田が投稿したのは自身のソロショット。写真には純白のドレスを着てブーケを持つ彼女の笑顔が収められている。投稿の中で袴田は「私事ではございますが、かねてよりお付き合いしていた方と結婚する運びとなりました」と報告。「こうしてご報告できる日を迎えたことを嬉しく思いますしいつも関わ