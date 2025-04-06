¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Ý»³·ËÎ¤Æà¡Ê42¡Ë¤È¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½GKËÜÊÂ·ò¼£»á¡Ê60¡Ë¤¬6Æü¡¢Âçºå¡¦¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Àï¤Î²òÀâ¤òÉ×ÉØ¤ÇÌ³¤á¤¿¡£¡ÖABEMA¡×¤ÎÇÛ¿®¤Ç²òÀâ¤·¤¿2¿Í¡£¸åÈ¾6Ê¬¡¢Î¢¤Ø¤Î¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿ÌâÌÚ¤¬Áê¼êDF¤ò¤Ï¤¬¤·¤ÆGK¤È¤Î1ÂÐ1¤Ë¡£¤Õ¤ï¤ê¤ÈÉâ¤«¤»¤¿¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¥ª¥Õ¥µ¥¤¥È