J1のFC町田ゼルビアの藤田晋社長が6日、自身のX（旧ツイッター）を更新。黒田剛監督を巡る一部報道について「1.光文社FLASH編集部の編集者、記者との3度にわたるやり取り2.特別調査委員会の弁護士らによる調査報告書を本日中に全て公開します。憶測に基づく中傷や後追い記事はお控えいただきますようお願いします」とつづった。町田は先だって「【一部の報道について】」と書き出された声明で「一部のメディアにおいて、黒田