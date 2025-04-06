【J3第8節】(CFS)栃木C 2-2(前半1-0)福島<得点者>[栃]田中パウロ淳一(38分)、藤原拓海(78分)[福]城定幹大(76分)、安在達弥(90分+4)<警告>[栃]関野元弥(8分)、奥井諒(17分)、相澤ピーター・コアミ(81分)、土佐陸翼(90分)[福]松長根悠仁(51分)観衆:2,500人主審:安川公規