【J3第8節】(Axis)鳥取 1-1(前半1-0)金沢<得点者>[鳥]吉田伊吹(18分)[金]四宮悠成(68分)<警告>[鳥]永野修都(45分+2)、温井駿斗(76分)、二階堂正哉(90分+4)観衆:1,746人主審:原田雅士