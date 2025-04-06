【J1第9節】(ベススタ)福岡 1-0(前半0-0)浦和<得点者>[福]岩崎悠人(68分)<警告>[福]紺野和也(75分)[浦]関根貴大(78分)主審:笠原寛貴└岩崎悠人がスタメン起用に応える今季初ゴール! 福岡がホームで浦和を下して2連勝&6戦負けなし