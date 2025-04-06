[4.6 J1Âè9Àá Ê¡²¬ 1-0 ±ºÏÂ ¥Ù¥¹¥¹¥¿]J1Âè9Àá¤¬6Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢6°Ì¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç11°Ì±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ò1-0¤Ç²¼¤·¤¿¡£¾¡¤ÁÅÀ3º¹¤Î±ºÏÂ¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤¿Ê¡²¬¡£Á°È¾10Ê¬¡¢¼«¿Øº¸¥µ¥¤¥É¤ÎDF»ÖÃÎ¹§ÌÀ¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹1ËÜ¤ÇFW¥·¥ã¥Ï¥Ö¡¦¥¶¥Ø¥Ç¥£¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤ËÈ´¤±½Ð¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢º¸Â­¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë¥´¡¼¥ë±¦¤Ø³°¤ì¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ë±ºÏÂ¤ÏºÇÁ°Àþ¤ÎFW¥Á¥¢¥´¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò½¸¤á¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤¬¡¢