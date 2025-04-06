[4.6 J1第9節](Eピース)※15:00開始主審:今村義朗<出場メンバー>[サンフレッチェ広島]先発GK 1 大迫敬介DF 4 荒木隼人DF 15 中野就斗DF 19 佐々木翔MF 6 川辺駿MF 13 新井直人MF 14 田中聡MF 18 菅大輝MF 41 前田直輝MF 98 ヴァレール・ジェルマンFW 9 ジャーメイン良控えGK 26 チョン・ミンギDF 3 山崎大地DF 33 塩谷司MF 20 井上潮音MF 24 東俊希MF 32 越道草太MF 40 小原基樹FW 39 中村草太FW 51 加藤陸次樹監督ミヒャエ