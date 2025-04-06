自衛隊に新たに編制された「海上輸送群」の初代司令に着任した馬場公世1等陸佐が6日、報道各社の取材に応じ、「光栄に感じている。重責に身が引き締まる思いだ」などと述べた。中国の海洋進出が強まる中、南西諸島の防衛力を強化するため、3月24日に陸海空の自衛隊の共同部隊として新編された「海上輸送群」は、陸上の部隊や装備品を離島などに輸送する任務を担う。広島県の呉基地で行われた式典後に取材に応じた馬場司令は、「陸