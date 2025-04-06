今年2月、X（旧Twitter）で〈小学校卒業後、中学校には通わないことを決めました〉と宣言し、物議を醸した12歳のYouTuber・Tarou。小学校2年生の頃からオンラインマルチプレイヤーゲーム「フォートナイト」（編注：複数プレイヤーが一つのフィールドで銃などの武器を手に入れ、最後の一人まで戦うシューティングゲーム）の実況を配信し、YouTube「たろうチャンネル」の登録者数は19万人を超える大手実況者である。【写真】ランド