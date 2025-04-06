◇プロ野球パ・リーグソフトバンク11-1西武(6日、みずほPayPayドーム)ソフトバンクは快勝で連敗を3でストップ。上沢直之投手が今季初勝利をあげました。今季ソフトバンクに加入の上沢投手は、3回まで毎回ランナーを背負いますが、得点を与えず。5回1死1、2塁から長谷川信哉選手を併殺に打ち取り、感情むき出しに喜びます。続くイニングも連打でピンチを招くも併殺で窮地を脱し、6回97球で6安打、2奪三振、1四球、無失点の好投を