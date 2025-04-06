プレミアリーグ第31節でノッティンガム・フォレストと対戦し、2-1の勝利を飾ったアストン・ヴィラ。今シーズン好調なフォレストから貴重な勝ち点3を獲得し、来シーズンのCL出場権へ近づいた。この試合でヴィラは公式戦7連勝を記録。今シーズンの前半は昨シーズンのような安定感を欠いていたヴィラだったが、マーカス・ラッシュフォードやマルコ・アセンシオら新戦力を冬に迎え入れて以降、調子が上がってきた。このタイミングでチ