サッカーJ1のFC町田ゼルビアの黒田剛監督（54）が、選手らに対しパワーハラスメント行為をしていた疑いがあることがわかった。Jリーグには複数の情報が寄せられており、町田側に調査と報告を求めている。Jリーグが今後、関係者への事情聴取を含めた直接調査に着手する可能性がある。FC町田ゼルビアの黒田剛監督関係者によると、日本サッカー協会が設置している相談窓口に複数の通報があった。Jリーグは具体的な証言としてパワ