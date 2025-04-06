◆パ・リーグソフトバンク―西武（６日・みずほペイペイドーム）西武の先発・渡辺勇太朗投手がまさかの大乱調で４回１／３を８安打８失点（自責５）でＫＯ。今季初勝利とはならなかった。初回、２死一塁から４番・山川に左翼スタンドへの１号２ランを許すと、３回にも２死二、三塁から右翼フェンス直撃の適時打を浴び失点。０―５となった５回１死一、三塁では左翼手強襲の適時二塁打を浴びるなど、山川１人に３打数３安打５