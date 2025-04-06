◆イースタン・リーグ日本ハム―巨人（６日・鎌ケ谷）巨人の又木鉄平投手がイースタン・日本ハム戦に先発。７回７安打３失点で今季２度目のクオリティースタート（６回以上自責３以下）をマークした。３回まで日本ハム打線を１安打に封じたが、３点リードの４回２死一塁から有園に甘く入った直球を右中間席へ運ばれて２失点。５、６回は無失点に封じたが、今季最長となる７回は２死から明瀬に直球を中越えソロとされて３点目