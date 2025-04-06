◆イースタン・リーグ日本ハム―巨人（６日・鎌ケ谷）巨人の秋広優人内野手が１号ソロをたたき込んだ。イースタン・日本ハム戦に６回の守備から途中出場。８回２死の第１打席で左腕・加藤大の初球、真ん中高めに入った１１３キロのカーブを捉えて右翼席へ運んだ。５年目の今季は春季キャンプ１軍スタート。オープン戦では１２試合に出場して打率２割６分１厘をマークしていたが、開幕直前に２軍降格となって自身初の開幕１軍