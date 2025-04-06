「ジャングルポケット」太田博久の妻でモデルの近藤千尋が、４日深夜に放送された自身がＭＣを務めるテレビ朝日系「わたし界隈オーダーメイド・ドキュメント」（金曜・前２時４３分）に出演。意外な交友関係を明かした。この日は地上波レギュラー初ＭＣとなる近藤の「家族界隈」。夫の太田、結婚のキューピッドであるソナーポケットのｋｏ‐ｄａｉに密着した。番組内では近藤の親しい友人なども紹介されると、共演したテレ