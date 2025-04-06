音楽ユニット「ＹＯＡＳＯＢＩ」のＡｙａｓｅとｉｋｕｒａがこのほど、神奈川・横浜市の赤レンガ倉庫赤レンガパーク特設会場で、新しい都市型フェス「ＣＥＮＴＲＡＬＭＵＳＩＣ＆ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴＦＥＳＴＩＶＡＬ２０２５」の２日目に出演した。メインステージにトップバッターで登場したＹＯＡＳＯＢＩ。オープニングナンバーでは、代表曲「アイドル」でオーディエンスを盛り上げると、「夜に駆ける」