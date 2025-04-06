「巨人−阪神」（６日、東京ドーム）３連投となった石井大智投手がピンチを招きながらも無失点に抑えた。先頭のヘルナンデスに左翼へ二塁打を浴び、いきなり得点圏に走者を背負ったが、続く中山の送りバントを好フィールディングで三塁に送りタッチアウト。その後、門脇を空振り三振に仕留めるも、二盗を決められ２死二塁と再び得点圏に走者を背負った。ここで打席には途中出場の坂本。それでも低めの変化球で遊ゴロに仕留