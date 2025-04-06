「ヤクルト−中日」（６日、神宮球場）ヤクルト・奥川恭伸投手が先発したが５回を７安打５失点で降板。今季初勝利はまたお預けとなった。立ち上がりから安定感を欠いた。初回先頭の岡林に二塁打を浴び、ブライトに四球を与えるなどで１死二、三塁のピンチを招く。ここで石川昂に中前適時打を２点を先制された。なおも１死一塁から板山に左中間適時二塁打を浴び１失点を許した。味方打線が二回までに４点を奪って逆転してく