大同生命SV.LEAGUE MENの第22節GAME2が4月6日（日）に行われ、おおきにアリーナ舞洲にてサントリーサンバーズ大阪と大阪ブルテオンが対戦した。 長きにわたって繰り広げられてきたSVリーグレギュラーシーズンもいよいよ大詰め。首位をキープしている大阪Ｂと連勝で2位まで順位を上げたサントリー。GAME1では3時間に及ぶフルセットをサントリーが制した。今回のGAME2で