◇セ・リーグ阪神―巨人（2025年4月6日東京D）阪神・石井が3連投の登板を無失点に封じた。1点リードの7回から登場。先頭のヘルナンデスに左翼線二塁打を浴びたものの、続く代打・増田大の送りバントを処理し素早い送球で三塁で刺した。なおも1死一塁から門脇を空振り三振。2死二塁からは坂本を遊ゴロに抑えた。これで右腕は巨人3連戦全てでマウンドへ上がった。