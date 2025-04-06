「ソフトバンク−西武」（６日、みずほペイペイドーム）今季２試合目の先発となったソフトバンクの上沢直之投手が６回９７球６安打無失点の好投。移籍後初勝利の権利を持って降板した。初回は２死二塁のピンチを招いたが、セデーニョの強烈な打球が走者に直撃し、守備妨害でアウトに。切り抜けると、その後も粘りの投球を点を与えなかった。五回は１死一、二塁のピンチを併殺で切り抜けて、吼えてガッツポーズ。何度のグラブ